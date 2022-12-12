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В городе Малгобеке Ингушетии завершено благоустройство очередной улицы

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В Малгобеке завершены работы по благоустройству улицы Заветы Ильича в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

В городе воинской славы заасфальтирован тротуар и дорожное полотно общей протяженностью 580 м, а также установлено новое уличное освещение, сообщается в Телеграм-канале правительства Ингушетии.

В 2023 году в Малгобеке запланирована реконструкция еще четырех улиц: Гагарина, Кооперативной, 27-го Партсъезда, Партизанской.

Всего с 2017 года в Малгобеке благоустроено 28 общественных и 17 дворовых территорий. В частности, проведены работы по устройству системы освещения с использованием энергосберегающего оборудования на существующих ЛЭП и установке новых опор освещения, ремонту дорожного полотна с установкой и ремонтом бордюрного камня, обновлению дорожной разметки, устройству новых тротуаров и обновлению существующих, озеленению территорий.

«Всего в 2023 году планируется благоустроить 22 общественные территории в 9 муниципальных образованиях на общую сумму 136 млн 639 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

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