В городе Малгобеке Ингушетии завершено благоустройство очередной улицы

В городе воинской славы заасфальтирован тротуар и дорожное полотно общей протяженностью 580 м, а также установлено новое уличное освещение, сообщается в Телеграм-канале правительства Ингушетии.

В 2023 году в Малгобеке запланирована реконструкция еще четырех улиц: Гагарина, Кооперативной, 27-го Партсъезда, Партизанской.

Всего с 2017 года в Малгобеке благоустроено 28 общественных и 17 дворовых территорий. В частности, проведены работы по устройству системы освещения с использованием энергосберегающего оборудования на существующих ЛЭП и установке новых опор освещения, ремонту дорожного полотна с установкой и ремонтом бордюрного камня, обновлению дорожной разметки, устройству новых тротуаров и обновлению существующих, озеленению территорий.

«Всего в 2023 году планируется благоустроить 22 общественные территории в 9 муниципальных образованиях на общую сумму 136 млн 639 тыс. рублей», — говорится в сообщении.