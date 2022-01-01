В городе Назрани Ингушетии 2021 году благоустроено 7 общественных территорий

«Мы благоустроили 7 общественных территорий, заасфальтировали 4 улицы, отпраздновали 240-летие города Назрани, переселили большую часть жителей общежитий, установили новые остановки в городе, вернули большие земельные участки в муниципальную собственность, сохранили ответвление Алханчуртского канала и многое другое», — написал он на странице администрации города в Instagram.

По его словам, еще многое предстоит сделать в наступившем 2022 году.

«Мы намерены сделать акцент на экономическую составляющую и поработать над повышением поступлением налогов в бюджет города, что, в свою очередь, позволит нам улучшить все сферы жизнедеятельности нашего города. Я благодарен вам за доверие и поддержку», — подчеркнул Евлоев.

Он пожелал жителям Назрани здоровья, благополучия и стабильности.