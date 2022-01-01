Муниципалитет

В городе Назрани Ингушетии 2021 году благоустроено 7 общественных территорий

0

Несмотря на пандемию Covid-19, 2021 год получился насыщенным и ярким, отметил мэр Назрани, самого крупного населенного пункта Ингушетии, Урусхан Евлоев.

«Мы благоустроили 7 общественных территорий, заасфальтировали 4 улицы, отпраздновали 240-летие города Назрани, переселили большую часть жителей общежитий, установили новые остановки в городе, вернули большие земельные участки в муниципальную собственность, сохранили ответвление Алханчуртского канала и многое другое», — написал он на странице администрации города в Instagram.

По его словам, еще многое предстоит сделать в наступившем 2022 году.

«Мы намерены сделать акцент на экономическую составляющую и поработать над повышением поступлением налогов в бюджет города, что, в свою очередь, позволит нам улучшить все сферы жизнедеятельности нашего города. Я благодарен вам за доверие и поддержку», — подчеркнул Евлоев.

Он пожелал жителям Назрани здоровья, благополучия и стабильности.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
С 1 января до 18 521 рубля вырастут пенсии неработающих пенсионеров
Неизвестные обстреляли дом в Сунженском районе Ингушетии
Два человека с Covid-19 умерли в Ингушетии за сутки
Ингушские борцы завоевали в прошлом году 38 медалей, из них 12 — золотых
В горах Ингушетии выше 2 тыс. метров лавинная опасность
C 1 января в России увеличен минимальный размер оплаты труда
Тематический поезд «Посети Кавказ» запустили в метро Москвы
Пусть 2022 год будет щедрым на радостные события — премьер Ингушетии
Глава Ингушетии поздравил жителей республики с Новым годом
Полпред Юрий Чайка в преддверии Нового года пожелал жителям СКФО любви и гармонии
В Ингушетии экс-правоохранитель приговорен к 60 часам обязательных работ за мошенничество

Главное

Яндекс.Метрика

 