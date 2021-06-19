В городе Назрани Ингушетии благоустроят Мемориал памяти и славы

Речь идет о «Мемориала памяти и славы», расположенном в центральной части города Назрани по проспекту Идриса Базоркина на пересечении с улицей Фабричная.

«Памятник имеет большую архитектурно-эстетическую ценность, представляет из себя важную композиционную часть прилегающей̆ территории городского пруда, являющейся масштабной садово-парковой зоной и одной из значимых достопримечательностей города, а также важным объектом туристического назначения», — такая оценка дается мемориалу в презентации дизайн-проекта на сайте администрации.

«Назрань, несмотря на свою 240-летнюю историю, нуждается в некой перезагрузке, в связи с чем мы постоянно работаем над стилем города. Благоустройство данной территории создаст условия для кратковременного отдыха и проведения досуга жителей и гостей города. Они смогут спокойно с детьми совершать пешие и велосипедные прогулки. Также при разработке дизайн-проекта учтены особенности передвижения маломобильных групп населения», — рассказал газете «Ингушетия» о предстоящих изменениях представитель мэрии.

На сегодняшний день состояние объекта таково, что покрытие пешеходной дорожки из тротуарной плитки уже состарилось, уличное освещение имеется только частично, как и озеленение территории, на некоторых участках необходима установка элементов ограждения.