В городе Назрани Ингушетии близ центральной мечети в результате хлопка газа в магазине пострадала женщина

«По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием потолка и крыши. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. В результате происшествия пострадала женщина 1964 года рождения. Обстоятельства происшедшего устанавливаются», — сказал собеседник.

По его словам, на тушение пожара привлекались силы и средства Главного управления МЧС России по Ингушетии в количестве 12 человек и 3 единицы техники и спасатели поисково-спасательного отряда «Эрзи» в количестве 3 человек и 1 единица техники.