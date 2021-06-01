Происшествие

В городе Назрани Ингушетии близ центральной мечети в результате хлопка газа в магазине пострадала женщина

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В результате хлопка бытового газа в одном из магазинов Назрани на пересечении улиц Картоева и Тангиева близ центральной мечети пострадала женщина, сообщили газете «Ингушетия» в региональном МЧС.

«По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием потолка и крыши. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. В результате происшествия пострадала женщина 1964 года рождения. Обстоятельства происшедшего устанавливаются», — сказал собеседник.

По его словам, на тушение пожара привлекались силы и средства Главного управления МЧС России по Ингушетии в количестве 12 человек и 3 единицы техники и спасатели поисково-спасательного отряда «Эрзи» в количестве 3 человек и 1 единица техники.

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