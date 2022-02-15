Нацпроекты

В городе Назрани Ингушетии будет проведен капремонт улицы Победы

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В текущем году город Назрань присоединился к нацпроекту «Безопасные качественные дороги», в рамках которого будет производиться капитальный ремонт улицы Победы с заменой асфальтового покрытия.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии муниципального образования, в настоящее время дорога находится в неудовлетворительном состоянии — везде выбоины и неровности.

В рамках программы будет произведена замена асфальтового покрытия протяженностью 1200 метров с установкой бордюров. Также осуществят частичную реконструкцию ливневого канала с устройством железобетонных труб для отвода воды с проезжей части.

«Наша задача — обеспечить надлежащий контроль в части исполнения графиков производства работ и соблюдения технологии», — заявил мэр Назрани Урусхан Евлоев.

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