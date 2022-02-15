В городе Назрани Ингушетии будет проведен капремонт улицы Победы

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии муниципального образования, в настоящее время дорога находится в неудовлетворительном состоянии — везде выбоины и неровности.

В рамках программы будет произведена замена асфальтового покрытия протяженностью 1200 метров с установкой бордюров. Также осуществят частичную реконструкцию ливневого канала с устройством железобетонных труб для отвода воды с проезжей части.

«Наша задача — обеспечить надлежащий контроль в части исполнения графиков производства работ и соблюдения технологии», — заявил мэр Назрани Урусхан Евлоев.