В городе Назрани Ингушетии до конца года введут в строй детсад на 220 мест

Стоимость объекта составляет 146 млн рублей. Здание построено на участке чуть меньше 1 га. Общая площадь здания 3723,4 кв. м. Двухэтажный корпус здания рассчитан на прием 220 детей. Имеет 12 возрастных, групповых помещений, которые включают, спальный блок, игровую комнату, санузел и пищеблок.

Также детский сад оборудован лифтом, имеются актовый, спортивный, музыкальный зал, игровые площадки и многое другое.

Детское дошкольное учреждение откроет свои двери самым маленьким жителям Назрани в декабре текущего года.

Ход строительства ДОУ проверили руководитель регионального исполнительного комитета единороссов Ибрагим Картоев, секретарь местного отделения партии Юсуп Богатырев, депутаты Народного собрания республики Мустафа Цуров и Беслан Горчханов.

«Садик будет отвечать всем нормам безопасности и соответствовать современным стандартам. Предусмотрено все для всестороннего развития детей. Так как в городе проживает большое количество семей с маленькими детьми, для жителей будет большой радостью открытие ДОУ», — цитирует Картоева пресс-служба РИК Ингушского регионального отделения партии «Единая Россия».

Напомним, что в рамках проекта «Партийный десант» представители «Единой России» контролируют выполнение Народной программы партии.