Экскурсия

В городе Назрани Ингушетии газовики провели экскурсию для школьников

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В преддверии Нового года специалисты компаний ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» и АО «Газпром газораспределение Назрань» провели экскурсию по предприятию для учеников младших классов.

Школьники узнали, что такое природный газ, каковы его свойства, чем он опасен при небрежном обращении, а также познакомились с правилами безопасного обращения с голубым топливом и газовыми приборами.

Участникам экскурсии показали выезд аварийно-спасательного автомобиля с включенными спецсигналами, применение средств индивидуальной защиты при выезде бригады на аварийные заявки, продемонстрировали работу детектора утечек газа, дали примерить противогаз и спасательный пояс.

Также школьники посмотрели мультфильм «Секреты природного газа», ответили на вопросы викторины, получили памятки и дипломы «Агентов домашней безопасности». Детям вручили новогодние подарки, а школьной библиотеке передана книга «Секреты природного газа».

«Я рад, что в канун Нового года нам удалось создать праздничное настроение и подарить моменты радости, счастья местной детворе», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» Альберт Льянов.

В рамках благотворительной деятельности компании подарки также получат 200 детей из малообеспеченных семей, проживающих в селах Ингушетии, сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Назрань».

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