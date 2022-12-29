В городе Назрани Ингушетии газовики провели экскурсию для школьников

Школьники узнали, что такое природный газ, каковы его свойства, чем он опасен при небрежном обращении, а также познакомились с правилами безопасного обращения с голубым топливом и газовыми приборами.

Участникам экскурсии показали выезд аварийно-спасательного автомобиля с включенными спецсигналами, применение средств индивидуальной защиты при выезде бригады на аварийные заявки, продемонстрировали работу детектора утечек газа, дали примерить противогаз и спасательный пояс.

Также школьники посмотрели мультфильм «Секреты природного газа», ответили на вопросы викторины, получили памятки и дипломы «Агентов домашней безопасности». Детям вручили новогодние подарки, а школьной библиотеке передана книга «Секреты природного газа».

«Я рад, что в канун Нового года нам удалось создать праздничное настроение и подарить моменты радости, счастья местной детворе», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» Альберт Льянов.

В рамках благотворительной деятельности компании подарки также получат 200 детей из малообеспеченных семей, проживающих в селах Ингушетии, сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Назрань».