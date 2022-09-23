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В городе Назрани Ингушетии готовятся провести частичную мобилизацию

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На расширенном совещании в городе Назрани под руководством мэра Урусхана Евлоева, с участием представителей прокуратуры, военкомата, начальника ОМВД, военно-учетных столов и глав административных округов, обсудили реализацию указа Президента России о частичной мобилизации.

Главной темой встречи стала оптимизация списков призывников, а также инструменты и методы для выполнения поставленной задачи в установленные сроки, сообщается в Телеграм-канале администрации города.

По итогам совещания была дана установка о доведении до призванных на мобилизацию информации о том, что повестка не является основанием отправки в зону боевых задач, пока соответствующие службы не проведут тщательный проверку призывников, попадают они под соответствующие пункты или нет.

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