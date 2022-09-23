В городе Назрани Ингушетии готовятся провести частичную мобилизацию

Главной темой встречи стала оптимизация списков призывников, а также инструменты и методы для выполнения поставленной задачи в установленные сроки, сообщается в Телеграм-канале администрации города.

По итогам совещания была дана установка о доведении до призванных на мобилизацию информации о том, что повестка не является основанием отправки в зону боевых задач, пока соответствующие службы не проведут тщательный проверку призывников, попадают они под соответствующие пункты или нет.