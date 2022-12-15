Муниципалитет

В городе Назрани Ингушетии меняют лампы наружного освещения

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Администрации Центрального и Альтиевского административных округов Назрани провели работу по замене перегоревших ламп на фонарных столбах, а также потускневших светодиодных ламп на улицах города.

Как сообщили в мэрии города, ранее работниками администраций по поручению градоначальника Урусхана Евлоева были обследованы более оживленные территории города, пешеходные переходы, тротуары рядом со школами и детскими садами и зоны общественного досуга на предмет функционирования освещения.

Отмечается, что в настоящее время работа по замене ламп уличного освещения продолжается.

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