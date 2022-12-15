В городе Назрани Ингушетии меняют лампы наружного освещения

Как сообщили в мэрии города, ранее работниками администраций по поручению градоначальника Урусхана Евлоева были обследованы более оживленные территории города, пешеходные переходы, тротуары рядом со школами и детскими садами и зоны общественного досуга на предмет функционирования освещения.

Отмечается, что в настоящее время работа по замене ламп уличного освещения продолжается.