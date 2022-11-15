Безопасность

В городе Назрани Ингушетии обновили пешеходные разметки близ социальных объектов

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Глава Назрани Урусхан Евлоев дал поручение обновить пешеходные разметки на основных транспортных магистралях и улицах города.

Прежде всего, работу в этом направлении было поручено провести рядом с дошкольными, учебными и медицинскими учреждениями, скверами, парками и на крупных транспортных узлах.

Как сообщили в мэрии города, специалисты в настоящее время проводят обновление разделительных линий, стрелок, указывающих направления движения и пешеходных зебр, а на некоторых участках проводят замену обветшавших дорожных знаков.

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