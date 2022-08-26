Благоустройство

В городе Назрани Ингушетии обустроили контейнерную площадку для сбора ТБО

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В городе Назрани Ингушетии на улице Московской обустроили контейнерную площадку для сбора ТБО.

«Назрань требует постоянного ухода, уборки и ремонтных работ. Ввиду ограниченности бюджета не все мероприятия удается провести в один год и в один сезон. В связи с этим мы планомерно, участок за участком, приводим город в порядок», — отметили в пресс-службе мэрии.

Там напомнили, что в 2020 году администрацией города была начата работа в этом направлении и были созданы 4 новых площадки для сбора ТБО в городе в рамках действующего дизайн-кода Назрани.

«В этом году по поручению градоначальника Урусхана Евлоева было принято решение обновить мусоросборники в городе и создать дополнительно новые, чтобы разгрузить существующие и позволить держать эти зоны постоянно в чистоте», — сказали в пресс-службе.

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