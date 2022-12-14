В городе Назрани Ингушетии определили участки с повышенной опасностью возникновения ДТП
По распоряжению мэра Назрани Урусхана Евлоева определены участки города с повышенной опасностью возникновения ДТП в зимний период на основе статистических данных, где коммунальщики должны обратить особое внимание в проведении соответствующих работ во время обледенения дорожных покрытий.
«Власти города делают особый акцент на подготовку коммунальных служб к зиме, обильному снегопаду и непредсказуемости погодных условий, несмотря на утешительные прогнозы синоптиков», — отметил сотрудник пресс-службы мэрии.
По его словам, еще в середине осени закуплено необходимое количество песко-соляной смеси для посыпки улиц и магистралей, подготовлена специальная техника для уборки снега.
Как ранее сообщили в министерстве автомобильных дорог Ингушетии, в регионе заготовлено около 9 тыс. кубометров противогололедного материала: 3 тыс. тонн технической соли и 6 тыс. песка.
Для обработки дорог пользуется песко-солянной смесью, не прибегая к жидким противогололедным реагентам, в которых содержится натрий хлорид и кальций, которые негативно влияют на дорожное покрытие, автомобили и здоровье людей.