В городе Назрани Ингушетии определили участки с повышенной опасностью возникновения ДТП

«Власти города делают особый акцент на подготовку коммунальных служб к зиме, обильному снегопаду и непредсказуемости погодных условий, несмотря на утешительные прогнозы синоптиков», — отметил сотрудник пресс-службы мэрии.

По его словам, еще в середине осени закуплено необходимое количество песко-соляной смеси для посыпки улиц и магистралей, подготовлена специальная техника для уборки снега.

Как ранее сообщили в министерстве автомобильных дорог Ингушетии, в регионе заготовлено около 9 тыс. кубометров противогололедного материала: 3 тыс. тонн технической соли и 6 тыс. песка.

Для обработки дорог пользуется песко-солянной смесью, не прибегая к жидким противогололедным реагентам, в которых содержится натрий хлорид и кальций, которые негативно влияют на дорожное покрытие, автомобили и здоровье людей.