Безопасные дороги

В городе Назрани Ингушетии определили участки с повышенной опасностью возникновения ДТП

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По распоряжению мэра Назрани Урусхана Евлоева определены участки города с повышенной опасностью возникновения ДТП в зимний период на основе статистических данных, где коммунальщики должны обратить особое внимание в проведении соответствующих работ во время обледенения дорожных покрытий.

«Власти города делают особый акцент на подготовку коммунальных служб к зиме, обильному снегопаду и непредсказуемости погодных условий, несмотря на утешительные прогнозы синоптиков», — отметил сотрудник пресс-службы мэрии.

По его словам, еще в середине осени закуплено необходимое количество песко-соляной смеси для посыпки улиц и магистралей, подготовлена специальная техника для уборки снега.

Как ранее сообщили в министерстве автомобильных дорог Ингушетии, в регионе заготовлено около 9 тыс. кубометров противогололедного материала: 3 тыс. тонн технической соли и 6 тыс. песка.

Для обработки дорог пользуется песко-солянной смесью, не прибегая к жидким противогололедным реагентам, в которых содержится натрий хлорид и кальций, которые негативно влияют на дорожное покрытие, автомобили и здоровье людей.

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