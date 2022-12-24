В городе Назрани Ингушетии при очередном рейде госавтоинспекторами выявлено 26 нарушений

Водители привлечены к ответственности, в том числе за управление транспортным средством, незарегистрированным в установленном порядке, без соответствующих документов или водительского удостоверения, также управление автомобилем с не пристегнутым ремнем безопасности, без полиса обязательного страхования и другие нарушения.

В пресс-службе МВД по республики призвали автолюбителей, во избежание привлечения к административной ответственности, оплачивать административные штрафы своевременно.

Сведения об имеющихся штрафах и наличии задолженности по их уплате можно получить на официальном сайте Госавтоинспекции (www. gibdd. ru), портале www. gosuslugi. ru, на сайте ФССП России.