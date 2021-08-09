В городе Назрани Ингушетии продолжается установка эстетичных остановочных павильонов

После установки остановок об их состоянии должны заботиться предприниматели, осуществляющие торговую деятельность. Об этом заявил градоначальник Урусхан Евлоев.

«Все работы ведутся за счет внебюджетных источников. К концу лета мы закончим установку еще пяти таких остановок на наиболее оживленных улицах города. Кроме того, мы планируем поставить павильоны без нестационарных торговых объектов, где это нецелесообразно. Постепенно мы отойдем от остановок из лексана (распространенный поликарбонатный материал) и поменяем их на более прочные конструкции, которые указаны в дизайн-коде города», — сказал Евлоев газете «Ингушетия».