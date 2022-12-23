В городе Назрани Ингушетии продолжаются работы по замене ламп наружного освещения

Ранее работниками АО по поручению мэра Урусхана Евлоева были обследованы наиболее оживленные территории города, пешеходные переходы через улицы, тротуары рядом со школами и детскими садами и зоны общественного досуга на предмет функционирования освещения.

Также главой города, сообщает его пресс-служба, даны указания завершить все работы до конца текущего года.