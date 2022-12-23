В городе Назрани Ингушетии продолжаются работы по замене ламп наружного освещения
Администрациями всех округов города Назрани проводятся работы по замене перегоревших ламп на фонарных столбах, а также потускневших светодиодных ламп на улицах и магистралях.
Ранее работниками АО по поручению мэра Урусхана Евлоева были обследованы наиболее оживленные территории города, пешеходные переходы через улицы, тротуары рядом со школами и детскими садами и зоны общественного досуга на предмет функционирования освещения.
Также главой города, сообщает его пресс-служба, даны указания завершить все работы до конца текущего года.