В городе Назрани Ингушетии продолжаются работы по замене ламп наружного освещения

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Администрациями всех округов города Назрани проводятся работы по замене перегоревших ламп на фонарных столбах, а также потускневших светодиодных ламп на улицах и магистралях.

Ранее работниками АО по поручению мэра Урусхана Евлоева были обследованы наиболее оживленные территории города, пешеходные переходы через улицы, тротуары рядом со школами и детскими садами и зоны общественного досуга на предмет функционирования освещения.

Также главой города, сообщает его пресс-служба, даны указания завершить все работы до конца текущего года.

 

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