В городе Назрани Ингушетии прошел благотворительный показ новогодней сказки
Ингушский государственный драматический театр имени Идриса Базоркина и мэрия города Назрани подарили детям новогоднюю сказку «Приключения Г1орд Дади и Деда Мороза» в постановке режиссера Фатимы Ахкильговой, сообщила пресс-служба творческого коллектива.
Зрителями стали дети из категории сироты и инвалиды, а также дети военнослужащих, добровольцев и мобилизованных, участвующих в специальной военной операции.
Сказка переносит зрителей в предновогодний лес, где ингушский ГIорд Дади и Дед Мороз вместе решили отпраздновать Новый год и одарить детей подарками, но им в этом мешают злые разбойники. Однако, как и полагается в добрых сказках, злодеи терпят неудачу.