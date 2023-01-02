В городе Назрани Ингушетии прошел благотворительный показ новогодней сказки

Зрителями стали дети из категории сироты и инвалиды, а также дети военнослужащих, добровольцев и мобилизованных, участвующих в специальной военной операции.

Сказка переносит зрителей в предновогодний лес, где ингушский ГIорд Дади и Дед Мороз вместе решили отпраздновать Новый год и одарить детей подарками, но им в этом мешают злые разбойники. Однако, как и полагается в добрых сказках, злодеи терпят неудачу.