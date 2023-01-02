Новый год

В городе Назрани Ингушетии прошел благотворительный показ новогодней сказки

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Ингушский государственный драматический театр имени Идриса Базоркина и мэрия города Назрани подарили детям новогоднюю сказку «Приключения Г1орд Дади и Деда Мороза» в постановке режиссера Фатимы Ахкильговой, сообщила пресс-служба творческого коллектива.

Зрителями стали дети из категории сироты и инвалиды, а также дети военнослужащих, добровольцев и мобилизованных, участвующих в специальной военной операции.

Сказка переносит зрителей в предновогодний лес, где ингушский ГIорд Дади и Дед Мороз вместе решили отпраздновать Новый год и одарить детей подарками, но им в этом мешают злые разбойники. Однако, как и полагается в добрых сказках, злодеи терпят неудачу.

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