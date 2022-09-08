В городе Назрани Ингушетии провели работы по очистке подвала МКД

Как сообщили в мэрии муниципального образования, работники компании откачали воду в подвале указанного дома, который был полностью затоплен. В настоящее время проводится очистка помещения.

Отмечается, что после проведённых работ планируется заменить водопроводную трубу для устранения утечки и потерь воды.