В городе Назрани Ингушетии провели работы по очистке подвала МКД

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В Назрани провели работы по очистке подвала многоквартирного дома № 44 на проспекте Базоркина, этим занималась управляющая компания ЖЭУ «Модуль», обслуживающая МКД в городе.

Как сообщили в мэрии муниципального образования, работники компании откачали воду в подвале указанного дома, который был полностью затоплен. В настоящее время проводится очистка помещения.

Отмечается, что после проведённых работ планируется заменить водопроводную трубу для устранения утечки и потерь воды.

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