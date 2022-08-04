В городе Назрани Ингушетии пройдет турнир по воркауту

Как отметили в мэрии города, всех участников и призеров соревнований ждут сертификаты и призовые медали. Для подачи заявки на участие нужно отправить свои ФИО на WhatsApp +7 (928) 742-91-82 (Ахмед).

Напомним, воркаут — это уличная гимнастика, включающая в себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках — турниках, брусьях, шведских стенках, рукоходах и прочих конструкциях, или вообще без их использования. Акцент делается на работу с собственным весом и развитие силы и выносливости.