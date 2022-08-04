Воркаут

В городе Назрани Ингушетии пройдет турнир по воркауту

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11 августа на территории стадиона школы-лицея в городе Назрани состоится турнир Street Workout.

Как отметили в мэрии города, всех участников и призеров соревнований ждут сертификаты и призовые медали. Для подачи заявки на участие нужно отправить свои ФИО на WhatsApp +7 (928) 742-91-82 (Ахмед).

Напомним, воркаут — это уличная гимнастика, включающая в себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках — турниках, брусьях, шведских стенках, рукоходах и прочих конструкциях, или вообще без их использования. Акцент делается на работу с собственным весом и развитие силы и выносливости.

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