В городе Назрани Ингушетии уложили асфальтовое покрытие на тротуаре, ведущем в среднюю школу

«Несмотря на то, что СОШ № 3 находится в самом центре города, школьники учреждения были вынуждены ходить на занятия по грязному тротуару в связи с отсутствием асфальтирования на данном участке», — поделился мэр Урусхан Евлоев.

По итогам одного из инспекционных выездов градоначальником было принято решение о проведении работ по укладке асфальтового покрытия на тротуаре, ведущем в школу.