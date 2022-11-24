В городе Назрани Ингушетии устраняют прорыв канализационного коллектора

Как сообщили в мэрии города, ранее в ходе освобождения коллектора от затора специалисты установили причину аварии. Отмечается, что из-за недобросовестного использования канализации в результате выброса различного крупного и мелкого бытового мусора и образовался затор, что привело к аварии.

В настоящее время функционирование канализационного коллектора восстановлено.