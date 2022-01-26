В городе Назрани Ингушетии в 2022 году благоустроят 4 общественные территории в рамках нацпроекта

Отмечается, что по итогам голосования были отобраны 4 общественные территории, над разработкой дизайн-проектов которых уже работают. Это прилегающая территория городского пруда, сквер на улице Московской возле СОШ № 3, прилегающая территория школы на Новой улице, сквер в Гамурзиево на Студенческой улице.

Установка скамеек и обустройство освещения, организация мест отдыха и озеленение, устройство тротуаров и малых архитектурных форм — все это будет проводиться в рамках мероприятий по благоустройству, отметили в мэрии Назрани.

«Также хотелось бы, чтобы жители поделились в комментариях своим видением того, что они хотят видеть на данных территориях. Предложения будут рассмотрены и лучшие из них — применены на практике», — подчеркнул Урусхан Евлоев.