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В городе Назрани Ингушетии в День народного единства состоится праздничный концерт

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В Ингушетии 4 ноября пройдут различные культурно-массовые мероприятия в честь государственного праздника — Дня народного единства.

Главное праздничное мероприятие состоится на площади перед муниципальным Дворцом культуры города Назрани, сообщила пресс-служба Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева.

В нем примут участие представители министерств, ведомств, общественных объединений, профсоюзов, представители культурно-национальных автономий и молодежь.

После официальной части состоится праздничный концерт мастеров искусств «Россия — наш единый дом», организованный региональным министерством культуры и филармонией.

Концертная программа откроется торжественной композицией «Россия» в исполнении хора филармонии, а затем для многочисленных зрителей выступят народные артистки Ингушетии Любовь Барахоева, Айна Алиева, Роза Ахциева, ВИА «Ритм сердца», ансамбль народного танца «Ингушетия», заслуженные артистки республики Суммая, Хава Евлоева, Алина Мусиева, а также Лолита Хашагульгова, Залина Горчханова, Зелимхан Барханоев и другие.

Начало мероприятия в 15:00 мск.

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