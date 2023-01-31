В городе Назрани Ингушетии выявляют самовольные пристройки к МКД под магазины

«Проводятся рейдовые мероприятия в многоквартирных домах в центральной части города. В результате проверки установлен факт многочисленных нарушений законодательства. Жилые помещения используются не по назначению, а также выявлены несанкционированные стихийные пристройки оборудованные под магазины», — отметил собеседник издания.

Также, по его словам, вывялено, что у собственников отсутствуют соответствующие документы на ведение предпринимательской деятельности. Составлены материалы о нарушениях, которые далее будут переданы в судебные органы.