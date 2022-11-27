В городе Назрани Ингушетии заменили водопроводную трубу из-за частых порывов

Как сообщается в Телеграм-канале мэрии, ликвидация частых прорывов на пересечении улицах Коммунальная и Осканова не приносила никаких результатов. Специалисты неоднократно проводили работы на данном участке, но после подачи необходимого давления в коммуникации для обеспечения водой жителей части АО Альтиевский обветшавшая водная труба лопалась и переулок снова оказывался в затоплении.

«Учитывая частоту аварий, главой города Назрани Урусханом Евлоевым дано поручение заменить часть ветхой водной трубы на новую протяженностью 100 метров», — сказали в администрации.

Отмечается, что специалисты завершили все монтажные работы и функционирование водной трубы полностью восстановлено, без последствий очередного прорыва.