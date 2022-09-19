В городе Назрани Ингушетии завершается работа на городских участках в рамках нацпроекта

Как сообщили в администрации муниципального образования, в Назрани в 2022 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» ведется работа по благоустройству сразу 4 территорий: сквера на улице Московская, сквера на Студенческой в Гамурзиевском АО, сквера на Новой улице и прилегающей к городскому пруду территории.

По словам мэра Урусхана Евлоева, все мероприятия ведутся с соблюдением необходимых технологий. Градоначальник отметил, что в текущем году было принято решение отойти от привычного стиля и немного модернизировать все зоны с учетом потребностей граждан, посещающих данные общественные зоны.