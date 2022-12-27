Благоустройство

В городе Назрани по улице Сулейменова ведутся работы по замене ветхого водопровода

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В городе Назрани по улице Сулейменова ведутся работы по замене ветхого водопровода. Генеральным подрядчиком выступила фирма ООО «Скад—М», которая в прошлом уже успешно благоустроило ряд других улиц в городе.

Об этом сообщается в Телеграм-канале муниципалитета.

Улица имени Сулейменова является одной из самых оживленных транспортный артерий, протяженностью 770 метров. Дорожное полотно уже пришло в негодность, благодаря нацпроекту «Безопасные качественные автомобильные дороги» в 2023 году здесь планируется провести капитальный ремонт.

Как отметил мэр города Урусхан Евлоев, до капремонта, в первую очередь, необходимо провести работы по замене ветхих коммуникаций.

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