В городе Назрани установили проекторы с отображением памятников Ингушетии

Башни, фоны горных пейзажей Ингушетии, вырезки из священных хадисов и многое другое представлены в отображении видео проекторов в центральном административном округе города.

Как сообщили в мэрии муниципального образования, в Назрани в скором времени заработают 20 проекторов, которые будут показывать исторические и архитектурные достопримечательности республики.

Напомним, данный проект направлен на популяризацию и развитие туризма в регионе. Отмечается, что в четырех городах Ингушетии установят аналогичные проекторы.