Туризм

В городе Назрани установили проекторы с отображением памятников Ингушетии

0

В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в местах массового досуга Назрани установлены проекторы с отображением исторических и культурных памятников Ингушетии.

Башни, фоны горных пейзажей Ингушетии, вырезки из священных хадисов и многое другое представлены в отображении видео проекторов в центральном административном округе города.

Как сообщили в мэрии муниципального образования, в Назрани в скором времени заработают 20 проекторов, которые будут показывать исторические и архитектурные достопримечательности республики.

Напомним, данный проект направлен на популяризацию и развитие туризма в регионе. Отмечается, что в четырех городах Ингушетии установят аналогичные проекторы.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Полпред Юрий Чайка поздравил православных христиан с Рождеством
9 порывов водопровода  ликвидировали коммунальщики города Назрани Ингушетии 
В МЧС по Ингушетии призвали туристов заранее сообщать о маршрутах
Глава Ингушетии поздравил православных жителей региона с Рождеством
В 2022 году служба 112 Ингушетии приняла более 246 тыс. звонков
В Ингушетии намерены реализовать четыре крупных инвестиционных проекта
Отделение скорой помощи в Карабулаке Ингушетии сменило место расположения
В Ингушетии реализуется проект по популяризации родного языка
Участились случаи мошенничества в отношении жителей Ингушетии — МВД по региону
В Ингушетии произошли два пожара
Продлен срок действия упрощенного порядка выдачи разрешений на строительство

Главное

Яндекс.Метрика

 