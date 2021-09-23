В городе Сунжа Ингушетии 24 сентября пройдёт молодёжная квест-игра

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Коммолодёжи, мероприятие направлено на профилактику и предотвращение распространения идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде.

Приглашаются все желающие принять участие в квест-игре, где молодежь сможет попробовать свои силы в различных заданиях: интеллектуальных, спортивных, проверить себя на выносливость и смекалку.

Команда, которая покажет лучшие результаты и придёт на крайнюю локацию первой, станет победителем игры. По итогам квест-игры участникам вручат дипломы и ценные призы.

Чтобы принять участие в квесте, необходимо отправить свое ФИО на номер специалиста молодёжного ведомства региона 8(934)999-93-00.