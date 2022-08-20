Авария

В городе Сунжа Ингушетии ликвидируют крупную аварию на водопроводе

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Жители Сунжи остались без питьевой воды на время проведения ремонтных работ на трубопроводе, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе мэрии города.

«При обследовании водопроводных линий специалисты водоканала по улице Трудовая, где находится распределитель, питающий водоснабжением часть города, обнаружили крупный прорыв», — сказал представитель муниципалитета.

Как отметил собеседник издания, по этой причине происходила утечка большого объема воды.

На время проведения технических работ принято решение произвести отключение водоснабжения по городу.

Аварию планируется ликвидировать к 14 часам.

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