В городе Сунжа Ингушетии ликвидируют крупную аварию на водопроводе
Жители Сунжи остались без питьевой воды на время проведения ремонтных работ на трубопроводе, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе мэрии города.
«При обследовании водопроводных линий специалисты водоканала по улице Трудовая, где находится распределитель, питающий водоснабжением часть города, обнаружили крупный прорыв», — сказал представитель муниципалитета.
Как отметил собеседник издания, по этой причине происходила утечка большого объема воды.
На время проведения технических работ принято решение произвести отключение водоснабжения по городу.
Аварию планируется ликвидировать к 14 часам.