В городе Сунжа Ингушетии открыли благоустроенную улицу Моздокская

«Мы помним те частые прорывы, которые доставляли жителям данной улицы крайние неудобства, для устранения которых было необходимо периодическое отключение водоснабжения, что вызывало массовое возмущение со стороны жителей. Что уж говорить о состоянии дорожного полотна, тут ситуация была пострашнее: ямы, в которых застаивалась дождевая вода и грязь. К счастью, мы сумели устранить это к началу осенних дождей», — подчеркнул мэр города Аслан Умаров.

Градоначальник выразил благодарность подрядной организации за проделанную работу и всем, кто принял участие в открытии благоустроенной улицы.