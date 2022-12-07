Безопасные дороги

В городе Сунжа Ингушетии посыпают проезжие части улиц специальными реагентами

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В связи с осадками в виде снега в Сунже коммунальными службами продолжается работа по посыпке проезжих частей улиц города специальными реагентами.

Как сообщили в мэрии, также ведётся обработка пешеходных зон в соответствии с содержанием объектов улично-дорожной сети.

Отмечается, что противогололедные материалы — это самый быстрый и эффективный способ борьбы с наледью и снежными образованиями. В большинстве российских городов без их применения не обходится ни одна зима.

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