В городе Сунжа Ингушетии посыпают проезжие части улиц специальными реагентами

В связи с осадками в виде снега в Сунже коммунальными службами продолжается работа по посыпке проезжих частей улиц города специальными реагентами.

Как сообщили в мэрии, также ведётся обработка пешеходных зон в соответствии с содержанием объектов улично-дорожной сети.

Отмечается, что противогололедные материалы — это самый быстрый и эффективный способ борьбы с наледью и снежными образованиями. В большинстве российских городов без их применения не обходится ни одна зима.