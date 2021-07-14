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В городе Сунжа Ингушетии продолжается строительство водопровода в рамках нацпроекта

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В посёлке Восточном города Сунжа продолжается строительство водопровода в рамках реализации федеральной программы «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда».

Общая протяженность водопровода, который будет проложен на 3, 4, 8 линиях составляет 6,2 км. В настоящее время работы близятся к завершению с опережением срока сдачи проекта. В настоящее время они выполнены на 90%.

«Самое главное для нас, как для муниципалитета, это наличие колодцев, задвижек, а также пожарных гидрантов. Всего на объекте будет установлено 35 пожарных гидрантов, 8 задвижек. Мы учитываем исключение каких-либо проблем в будущем, например, возможность не отключать целый город в случае определённых аварийных ситуаций, чрезвычайных происшествий на водопроводных линиях», — цитирует мэра города Аслана Умарова его пресс-служба.

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