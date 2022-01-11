Нацпроекты

В городе Сунжа Ингушетии продолжаются работы по реконструкции дорожного полотна по улице Висаитова в рамках нацпроекта

0

В городе Сунжа продолжаются работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на одном из центральных и самых загруженных участков — на улице Висаитова.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, протяжённость реконструируемой дорожной артерии составляет более 5 километров. Работы производятся в три этапа. Два этапа уже пройдены.

В настоящее время устанавливается бордюрный камень, после этого будет уложен слой усиления в 5 см. Погодные условия позволяют дорожникам успешно проводить все работы.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии выявлен новый штамм Covid-19 «омикрон»
Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии опубликовал афишу мероприятий на январь
В Национальной библиотеке Ингушетии в рамках проекта «Профессионал» состоялось очередное занятие для сотрудников
Житель Ингушетии обвиняется в нарушении ПДД после гибели в автоаварии его супруги и новорожденной дочери
За сутки в Ингушетии подтверждено 60 новых случаев Covid-19
В 2022 году в Ингушетии появится «умный» физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа
Группа ингушских медиков проходит практику по лечению Covid-19 на базе одной из московских клиник
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит акция «В музей всей семьей»
С февраля обладатели «Пушкинских карт» смогут покупать билеты на российские фильмы
Единороссы Ингушетии стали донорами крови
В Ингушетию поступило более 2 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора

Главное

Яндекс.Метрика

 