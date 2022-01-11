В городе Сунжа Ингушетии продолжаются работы по реконструкции дорожного полотна по улице Висаитова в рамках нацпроекта

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, протяжённость реконструируемой дорожной артерии составляет более 5 километров. Работы производятся в три этапа. Два этапа уже пройдены.

В настоящее время устанавливается бордюрный камень, после этого будет уложен слой усиления в 5 см. Погодные условия позволяют дорожникам успешно проводить все работы.