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В городе Сунжа Ингушетии прошла акция «Пушкинский день России»

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Национальная библиотека Ингушетии провела в центральном парке города Сунжа акцию «Пушкинский день России», сообщила пресс-служба учреждения.

«Россия ежегодно 6 июня отмечает Пушкинский день. Именно в этот день — (по новому стилю) 1799 года — в Москве родился великий русский поэт, основоположник современного русского литературного языка Александр Сергеевич Пушкин. Его произведения имеют своих почитателей почти во всех уголках планеты и переведены на многие языки мира, в том числе и на ингушский», — рассказал представитель Национальной библиотеки.

В России творчество поэта востребовано и популярно во все времена. С его сказками дети знакомятся, еще не научившись читать. Фразы из его произведений прочно вошли в повседневную жизнь — подходя к зеркалу, порой хочется спросить: «Я ль на свете всех милее?..», или в периоды грусти звучит фраза: «Выпьем с горя, где же кружка?». Даже времена года встречаются пушкинскими строками: «Мороз и солнце! День чудесный!» или «Унылая пора, очей очарованье...».

И поэтому в этот знаменательный день сотрудники Национальной библиотеки Ингушетии рассказывают о жизни и творчестве великого поэта, раздают буклеты о нем, тексты с его незабываемыми строками, декламируют знаменитые стихи.

«Подобные акции очень значимы в деле ознакомления с Пушкинским днем и Днем русского языка для народов нашей многонациональной страны», — рассказали в пресс-службе.

Сотрудники библиотеки сообщили также о том, что в читальном зале к этому празднику открыта книжная выставка «Пушкинский день России», виртуальная версия которой выложена на официальном сайте НБ РИ.

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