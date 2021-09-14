В городе Сунжа Ингушетии рассмотрели вопрос готовности избирательных участков к выборам

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В городе Сунжа рассмотрели вопросы организации выборов и готовность избирательных участков, мэр Аслан Умаров встретился по этому поводу с директорами школ.

Открывая встречу, глава муниципалитета рассказал о важности грядущего общественно-политического события, которое состоится 17-19 сентября текущего года.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии Сунжи, на совещании были актуализированы проблемные вопросы, а также проработаны механизмы исключения нюансов, чтобы голосование прошло на высоком организационном уровне.

Напомним, 17 числа в городе откроется 10 избирательных участков. Любой гражданин, имеющий право голоса, сможет воспользоваться своим избирательным правом и проголосовать за кандидата в депутаты Народного собрания Республики Ингушетия и Государственной Думы Российской Федерации.

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