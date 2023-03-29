Газоснабжение

В городе Сунжа Ингушетии восстановили газоснабжение, отключенное из-за утечки

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Специалисты полностью восстановили газоснабжение абонентов Сунжи, оставшихся без газа из-за утечки на подземном трубопроводе, сообщили газете «Ингушетия» в местной администрации.

«Аварийно-восстановительная бригада ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» сообщила о подаче газоснабжения в городе», — сказал сотрудник пресс-службы.

Представитель муниципалитета попросил горожан проверить газовые приборы и быть внимательными при их подключении для предотвращения несчастных случаев.

Как сообщали ранее «Ингушетии» в городской мэрии, в среду с 10:20 из-за утечки на подземном газопроводе на улице Комсомольской отключен газ по всему городу. Аварию планировалось устранить в течение двух-трех часов.

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