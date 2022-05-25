В городе Сунжа Ингушетии заработает отделение Центра управления регионом
В скором времени в Сунже появится муниципальный ЦУР, который поможет властям города наладить обратную связь с жителями и оперативно решать их проблемы.
Об этом договорились на рабочей встрече заместитель руководителя ЦУР Ингушетии Магомед Барханоев и глава мэрии Сунжи Аслан Умаров. Помимо этого, стороны договорились, что на базе Центра управления регионом будет организовано обучение ответственного сотрудника администрации за работу в системах мониторинга.
Было решено наладить между сторонами взаимодействие в вопросе отработки обращений граждан, которые поступают в ЦУР и администрацию через систему мониторинга «Инцидент менеджмент».