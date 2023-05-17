В городе Сунже Ингушетии благоустраивают улицу Грозненскую

Как сообщили в мэрии города, первый этап затронет замену ветхих коммуникаций — водопроводную линию. Это предотвратит возникновение аварийных ситуаций в будущем. Для проведения указанных работ в технологическом порядке необходимо демонтировать изношенную и монтировать современную полиэтиленовую трубу.

В администрации муниципалитета отметили, что в связи с техническими сложностями проведения указанных масштабных работ с 17 по 24 мая текущего года будет ограничено водоснабжение для жителей улиц Выгонная, Н. Клюева, Краснопартизанская, Грозненская, Восточная, Красина, Воровского, Льва Толстого, Сунженская, Кавказская, Сухая Сунжа, Зеленая, весь квартал рынка.

Мэрией Сунжи будет организован ежедневный подвоз воды по поступающим заявкам на контактные номера: 8-930-423-33-47, 8-928-096-04-01.