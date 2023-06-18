В городе Сунже Ингушетии могут ввести режим ЧС из-за ливней

«Просим жителей города быть предельно внимательными. Около каждой мечети города будет припаркованы автобусы, которые довезут людей до пункта временного размещения в первой школе города», — отметили в мэрии Сунжи.

Отмечается, что подвержены к затоплению зоны близлежащие к реке Сунжа. Это — улицы Менделеева, Калиматова, Крупская, Максима Горького, Восточная, Грозненская, Ленина, Комсомольская, Рабочая, Энгельса и другие.