В городе Сунже Ингушетии на полигоне бытовых отходов произошло возгорание

Незамедлительно на место происшествия выехали министр природных ресурсов и экологии Ахметхан Шадиев, начальник управления экологической безопасности и охраны окружающей среды Адам Баркинхоев вместе с другими представителями природоохранных организаций региона, сообщает пресс-служба экологического ведомства.

Площадь задымления составила ориентировочно 100 квадратных метров. ⠀⠀

Данный полигон относится к объектам, подлежащим федеральному государственному экологическому надзору. Минприроды региона уже направило официальное письмо в Росприроднадзор для принятия мер реагирования по данному факту.

Отметим, что Сунженский полигон бытовых отходов находится в ответственности у регионального оператора ООО «Экосистема».