Социальная политика

В городе Сунже Ингушетии направили в школу 10 детей из неблагополучных семей

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Отдел социальной политики администрации Сунжи продолжает уделять особое внимание детям из неблагополучных семей: так, до конца текущего месяца два несовершеннолетних ребенка из семьи Перминовых будут устроены в первой школе города.

Как сообщили в мэрии города, еженедельно комиссия по делам несовершеннолетних при отделе социальной политики совместно с представителями ОПДН МО МВД России «Сунженский» выезжает к многодетным неблагополучным семьям, дети которых состоят на учете. Отмечается, что одна из главных задач — устройство ребятишек в образовательные учреждения.

В этом месяце в Сунже направили в школу 10 детей из неблагополучных семей, 11 — в реабилитационный центр сельского поселения Троицкое, и 6 — в дошкольное учреждение.

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