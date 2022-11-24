В городе Сунже Ингушетии направили в школу 10 детей из неблагополучных семей

Как сообщили в мэрии города, еженедельно комиссия по делам несовершеннолетних при отделе социальной политики совместно с представителями ОПДН МО МВД России «Сунженский» выезжает к многодетным неблагополучным семьям, дети которых состоят на учете. Отмечается, что одна из главных задач — устройство ребятишек в образовательные учреждения.

В этом месяце в Сунже направили в школу 10 детей из неблагополучных семей, 11 — в реабилитационный центр сельского поселения Троицкое, и 6 — в дошкольное учреждение.