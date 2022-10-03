В городе Сунже Ингушетии обновляют дорожные разметки возле школ

0

В целях обеспечения безопасности по поручению главы Сунжи Аслана Умарова возле образовательных учреждений города идет обновление разметок пешеходных переходов.

Власти муниципального образования особо отметили, что одним из главных средств для привлечения внимания водителей является двухцветная разметка переходов, предусмотренная государственным стандартом.

Напомним, желтый цвет призывает усилить бдительность на пешеходном переходе и быть особенно осторожным.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии состоятся первенство и открытый турнир по художественной гимнастике
Единороссы Ингушетии подарили военкомату новую оргтехнику
Спортсмены из Ингушетии стали победителями и призерами всероссийского турнира по кикбоксингу
В столице Ингушетии прошла просветительская акция для школьников «В первом ряду»
В горной части Ингушетии ожидается сильный ветер до 32 метров в секунду
51-летнего жителя Ингушетии будут судить за хранение пистолета и гранаты
В селе Галашки Ингушетии прошел конкурс чтецов «Осень шагает в желтом пальтишке»
В Ингушетии к 79-й годовщине победы в битве за Кавказ захоронят останки бойцов Красной армии
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии пройдет выставка, посвященная Мочко Базоркину
Депутаты Госдумы единогласно поддержали законопроекты о вхождении новых регионов в состав России
Юные жители Ингушетии принимают участие в проекте «Культура для школьников»

Главное

Яндекс.Метрика

 