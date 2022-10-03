В городе Сунже Ингушетии обновляют дорожные разметки возле школ

Власти муниципального образования особо отметили, что одним из главных средств для привлечения внимания водителей является двухцветная разметка переходов, предусмотренная государственным стандартом.

Напомним, желтый цвет призывает усилить бдительность на пешеходном переходе и быть особенно осторожным.