Нацпроекты

В городе Сунже Ингушетии продолжается строительство школы на 250 мест

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В Сунже строится новое здание образовательного учреждения в рамках нацпроекта «Образование» по современным стандартам, оно рассчитано на 250 ученических мест.

Объект возводится на территории второй школы города на улице Нурадилова. Строительные работы начались в июле текущего года.
Как сообщили в мэрии муниципалитета, в настоящее время ведутся работы по устройству кирпичных стен и перегородок основного здания и запущены работы по устройству стальной кровли.

Отмечается, что необходимость строительства образовательного объекта связана с неблагоприятными условиями для обучения детей в старом здании. Педагогический состав и ученики ютились в маленьких кабинетах, без соответствующих условий для полноценного образовательного процесса.

Напомним, в Сунже в рамках нацпроекта «Образование» строятся еще два объекта: школа на 704 места в поселке Восточный и на 720 мест на улице Выгонная. Вместе с тем в августе текущего года завершилось строительство двух современных школ на 720 мест на улице Менделеева и на 720 мест на улице Жукова. Данные объекты также рассчитаны для детей с ограниченными возможностями здоровья.

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