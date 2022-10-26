В городе Сунже Ингушетии продолжается строительство «умной» спортивной площадки

0

В городе Сунже Ингушетии продолжается строительство «умной» спортивной площадки в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Рабочие уже разровняли земельный участок, покрыли его гравием и утрамбовали виброкатком, а в ближайшие дни уложат сверху асфальтобетонное покрытие.

Современная спортивная площадка будет оснащена четырьмя беговыми дорожками, волейбольным, баскетбольным и футбольным полями, большим количеством уличных тренажеров. Кроме того, отдельно будет оформлен комплекс для воркаута с брусьями, а также трибуна.

Глава города Аслан Умаров отметил, что данная спортплощадка будет большим подспорьем для молодежи и позволит провести время с пользой.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Единороссы Ингушетии проверили ход строительства школы на 720 мест в селе Долаково
ФОК села Галашки Ингушетии подарили новые борцовские ковры
Жителя Ингушетии будут судить за незаконное хранение около 5 кг золота
Ингушский ТЮЗ представил пятигорским зрителям два своих спектакля
В Ингушетии состоится международный фестиваль искусств «Золотой орёл»
Правоохранители и общественник провели профилактическую беседу в школе города Назрани Ингушетии
В ГАС Ингушетии обсудили организацию работы по установлению судеб воинов, пропавших без вести в годы ВОВ
Финал национального чемпионата «Абилимпикс» пройдет с 28 по 31 октября в Москве
Благотворители Ингушетии построили два дома для нуждающихся семей
Депутат Госдумы от Ингушетии Муслим Татриев оказал содействие в налаживании освещения автодороги
Власти Ингушетии ликвидируют «двухсменку» в высокогорном селе Ольгети

Главное

Яндекс.Метрика

 