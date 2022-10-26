В городе Сунже Ингушетии продолжается строительство «умной» спортивной площадки

Рабочие уже разровняли земельный участок, покрыли его гравием и утрамбовали виброкатком, а в ближайшие дни уложат сверху асфальтобетонное покрытие.

Современная спортивная площадка будет оснащена четырьмя беговыми дорожками, волейбольным, баскетбольным и футбольным полями, большим количеством уличных тренажеров. Кроме того, отдельно будет оформлен комплекс для воркаута с брусьями, а также трибуна.

Глава города Аслан Умаров отметил, что данная спортплощадка будет большим подспорьем для молодежи и позволит провести время с пользой.