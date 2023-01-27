В городе Сунже Ингушетии прошло мероприятие для поклонников творчества Владимира Высоцкого

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В Сунженской центральной библиотеке состоялся литературно-музыкальный вечер «Судьба, отлитая в стихе», посвященный 85-летию со дня рождения знаменитого артиста, поэта и барда Владимира Высоцкого, рассказали газете «Ингушетия» в учреждении.

На мероприятии собрались поклонники творчества Высоцкого — старшеклассники второй школы Сунжи, студенты Колледжа архитектуры, дизайна и инжиниринга, а также завсегдатаи библиотеки.

Ведущие — десятиклассницы Лиана Богатырева и Раяна Фаргиева — рассказали об интересных моментах из детства и юности поэта, о годах становления творчества юбиляра, о широкой его популярности в мировом пространстве.

Участники мероприятия читали известные и малоизвестные ранние стихи Высоцкого, пронизанные тонким юмором, сарказмом и иронией, а также на военную тематику, о природе, любви и дружбе.

Талантливый музыкант Аслан Евлоев исполнил несколько песен Высоцкого, которые были встречены публикой горячими аплодисментами. Более того, из аудитории посыпались заявки на исполнение национальных песен — старинных и современных. О высоком уровне музыкальных способностей и масштабе таланта исполнителя свидетельствовала его легкость в переходах к исполнению разных по жанру музыкальных произведений.

Организаторы мероприятия отметили, что интерес к творчеству Владимира Высоцкого никогда не ослабевает у поклонников его таланта разных возрастов. Его поэзия так же актуальна, как и в семидесятые-восьмидесятые годы прошлого столетия.

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