В городе Сунже Ингушетии проведут переучёт всех земель и жилья

«Необходимость инвентаризации обусловлена многими факторами. Комплексную работу проведут для учета граждан, проживающих на территории города, КРС, МРС, домашней птицы, оценки миграционных процессов, строительства новых домовладений», — сказал мэр города.

По его словам, акцент местные власти делают на работе с ранее учтенным жилищным фондом, выявлении собственников многоквартирных домов с помощью выездов и запросов в Росреестр.

Оказывается помощь жителям поселка Восточный и территории «Заовражная» в оформлении земельных участков и домовладений.

При обращении граждан по вопросам получения выписок из похозяйственной книги для оформления земель и жилья проводится разъяснительная работа о необходимости проведения межевания участков. Без предоставления схемы расположения земли выписки не выдаются.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что часть жителей поселка Восточный, проживающих на 1-й, 2-й и 3-й линиях, на протяжении многих лет не могут зарегистрировать право собственности на земли в связи с отсутствием правоустанавливающих документов.

Эти участки им выделялись на основании протокола заседания земельной комиссии республиканского правительства ещё в 2000 году. Но решения о передаче указанных земель в собственность не принимались.

Власти намерены оказать жителям всяческое содействие в оформлении земельных участков в судебном порядке.

По данным Минимущества региона, в Ингушетии в 2022 году повысилась доходная часть республиканского бюджета от использования государственного имущества и земельных участков с 23,6 млн руб. до 62,4 млн руб. Высокие показатели достигнуты, в том числе, и за счет вовлечения в гражданский оборот неэффективно используемых объектов движимого и недвижимого имущества Министерством имущественных и земельных отношений в рамках поручений Главы региона.