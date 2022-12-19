В городе Сунже Ингушетии проведут переучёт всех земель и жилья
В будущем году планируется проведение инвентаризации всего жилого и земельного фонда в городе Сунже. Для этих целей в бюджет заложат необходимые финансовые средства, об этом Главе Ингушетии доложил руководитель муниципалитета Аслан Умаров.
«Необходимость инвентаризации обусловлена многими факторами. Комплексную работу проведут для учета граждан, проживающих на территории города, КРС, МРС, домашней птицы, оценки миграционных процессов, строительства новых домовладений», — сказал мэр города.
По его словам, акцент местные власти делают на работе с ранее учтенным жилищным фондом, выявлении собственников многоквартирных домов с помощью выездов и запросов в Росреестр.
Оказывается помощь жителям поселка Восточный и территории «Заовражная» в оформлении земельных участков и домовладений.
При обращении граждан по вопросам получения выписок из похозяйственной книги для оформления земель и жилья проводится разъяснительная работа о необходимости проведения межевания участков. Без предоставления схемы расположения земли выписки не выдаются.
Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что часть жителей поселка Восточный, проживающих на 1-й, 2-й и 3-й линиях, на протяжении многих лет не могут зарегистрировать право собственности на земли в связи с отсутствием правоустанавливающих документов.
Эти участки им выделялись на основании протокола заседания земельной комиссии республиканского правительства ещё в 2000 году. Но решения о передаче указанных земель в собственность не принимались.
Власти намерены оказать жителям всяческое содействие в оформлении земельных участков в судебном порядке.
По данным Минимущества региона, в Ингушетии в 2022 году повысилась доходная часть республиканского бюджета от использования государственного имущества и земельных участков с 23,6 млн руб. до 62,4 млн руб. Высокие показатели достигнуты, в том числе, и за счет вовлечения в гражданский оборот неэффективно используемых объектов движимого и недвижимого имущества Министерством имущественных и земельных отношений в рамках поручений Главы региона.