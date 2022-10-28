В городе Сунже Ингушетии провели рейды по выявлению социально неблагополучных семей
Отдел социальной политики администрации города Сунжа совместно с представителями ОПДН МО МВД России «Сунженский» провёл рейды по выявлению социально неблагополучных семей, в которых воспитываются несовершеннолетние дети.
Как сообщили в мэрии города, в рамках мероприятий 8 детей Сунжи были определены в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в сельском поселении Троицкое.
В последующем им будут оказываться защитная, профилактическая, восстановительная, коррекционно-развивающая, оздоровительная и другие виды помощи.
Отмечается, что в учреждении созданы условия для социального сопровождения детей из неблагополучных семей.