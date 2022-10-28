Рейд

В городе Сунже Ингушетии провели рейды по выявлению социально неблагополучных семей

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Отдел социальной политики администрации города Сунжа совместно с представителями ОПДН МО МВД России «Сунженский» провёл рейды по выявлению социально неблагополучных семей, в которых воспитываются несовершеннолетние дети.

Как сообщили в мэрии города, в рамках мероприятий 8 детей Сунжи были определены в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в сельском поселении Троицкое.

В последующем им будут оказываться защитная, профилактическая, восстановительная, коррекционно-развивающая, оздоровительная и другие виды помощи.

Отмечается, что в учреждении созданы условия для социального сопровождения детей из неблагополучных семей.

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