В городе Сунже Ингушетии провели рейды по выявлению социально неблагополучных семей

Как сообщили в мэрии города, в рамках мероприятий 8 детей Сунжи были определены в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в сельском поселении Троицкое.

В последующем им будут оказываться защитная, профилактическая, восстановительная, коррекционно-развивающая, оздоровительная и другие виды помощи.

Отмечается, что в учреждении созданы условия для социального сопровождения детей из неблагополучных семей.