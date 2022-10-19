В городе Сунже Ингушетии проверили на соответствие стандартам улично-дорожную сеть

В мероприятиях приняли участие сотрудники отдела по вопросам производства и ЖКХ администрации муниципального образования во главе с заместителем мэра Магомедом Хашагульговым, а также представители Государственной автомобильной инспекции.

Как сообщили в мэрии города, в рамках проведенных проверок на улицах Грузинская и Аланская были определены сроки установки необходимых дорожных знаков, установки бордюра и обустройства пешеходного перехода. Отмечается, что на данных территориях расположены социально значимые объекты.