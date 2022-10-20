В городе Сунже Ингушетии проверили помещения для укрытия жителей в случае ЧС

Как сообщили в администрации города, на территории Сунжи определены 46 заглубленных помещений общей площадью 41 028 м², которые позволят укрыть 100% населения муниципального образования.

Отмечается, что по результатам проведенных проверок, комиссия МЧС по Республике Ингушетия отметила, что заглубленные помещения Сунжи соответствуют всем регламентированным нормам.

Напомним, углублённые помещения позволяют укрыть население в случае возникновения фугасного и осколочного воздействия, обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения конструкций вышерасположенных этажей, зданий различной этажности.