В городе Сунже Ингушетии проверили помещения для укрытия жителей в случае ЧС

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Сотрудники отдела по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций мэрии Сунжи совместно с представителями Министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций провели проверку углубленных помещений, которые служат укрытием для населения.

Как сообщили в администрации города, на территории Сунжи определены 46 заглубленных помещений общей площадью 41 028 м², которые позволят укрыть 100% населения муниципального образования.

Отмечается, что по результатам проведенных проверок, комиссия МЧС по Республике Ингушетия отметила, что заглубленные помещения Сунжи соответствуют всем регламентированным нормам.

Напомним, углублённые помещения позволяют укрыть население в случае возникновения фугасного и осколочного воздействия, обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения конструкций вышерасположенных этажей, зданий различной этажности.

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