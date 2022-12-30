Новый год

В городе Сунже Ингушетии стартовала акция «Полицейский Дед Мороз»

0

В канун Нового года в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» в стенах Северо-Кавказского гуманитарного колледжа инноваций имени поэта Гирихана Гагиева прошло праздничное мероприятие для детей сотрудников органов внутренних дел, в том числе погибших при исполнении служебных обязанностей.

Праздник был организован по инициативе директора колледжа, являющегося членом общественного совета при МВД по Ингушетии, Алихана Алиханова и при участии председателя совета Мусы Гадиева, а также инспекторов ПДН МО МВД России «Сунженский».

К участию в мероприятии было приглашено более 100 детей в возрасте до 14 лет. Благодарные маленькие зрители с восторгом смотрели детский спектакль «Морозко» в исполнении студентов колледжа. В завершение встречи ребята получили новогодние подарки со сладостями.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В селе Долаково Ингушетии устраняют прорывы водопровода
«Единая Россия» объявила конкурс «Лучший зимний двор России»
В Ингушетии прошел всероссийский экологический форум «Вызовы нового времени»
Судебные приставы Ингушетии передали детям с ОВЗ новогодние подарки
Более 3 тыс. жителей Ингушетии приняли участие в онлайн-зачете по финансовой грамотности
Энергетики призвали жителей Ингушетии соблюдать правила безопасности в праздничные дни
Дети военнослужащих из Малгобекского района Ингушетии получили подарки
Почетного звания удостоен руководитель комитета по спорту и туризму Малгобекского района
В Ингушетии вручили жилищные сертификаты двум семьям из Херсонской области
Гран-при кинофестиваля «Золотая башня» в Ингушетии завоевал художественный фильм «Небо»
Музей ИЗО Ингушетии представил в Сунже выставку «Ингушские мотивы»

Главное

Яндекс.Метрика

 