В городе Сунже Ингушетии стартовала акция «Полицейский Дед Мороз»

Праздник был организован по инициативе директора колледжа, являющегося членом общественного совета при МВД по Ингушетии, Алихана Алиханова и при участии председателя совета Мусы Гадиева, а также инспекторов ПДН МО МВД России «Сунженский».

К участию в мероприятии было приглашено более 100 детей в возрасте до 14 лет. Благодарные маленькие зрители с восторгом смотрели детский спектакль «Морозко» в исполнении студентов колледжа. В завершение встречи ребята получили новогодние подарки со сладостями.